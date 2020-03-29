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Premier Lig, 100 milyon sterlini alt liglere verecek

Liglerin askıya alınması nedeniyle kulüplerin yaşayacağı maddi sıkıntılar boy gösterdi. Premier Lig devleri, oyuncuların maaşlarında indirime giderek elde ettikleri geliri alt liglere dağıtacak.

| Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig’de 20 kulüpte oyuncuların maaşların kesintiler olacağı ve buradan tahminen 100 milyon sterlinlik bir para toplanacağı belirtildi.

Elde edilen bu paranın şu an neredeyse iflas noktasına gelen alt lig takımlarına dağıtılacağı vurgulandı. İspanya’da da AS Gazetesi, dünkü manşetinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin fotoğraflarını göstererek; “Kemer sıkma dönemi” benzetmesini yapmıştı.

''SERT BİR SÜREÇ''

Juventus ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli de futbolun acı bir reçeteyle karşılaştığını belirtti.

Agnelli, “Avrupa kulüpleri varoluş mücadelesi veriyor. Maalesef birçok kulüp tarihe karışma tehlikesi yaşayabilir. Kulüpler ayakta kalmak için çok efor sarfetmeli. UEFA’nın FFP ve kulüp lisans konularına nasıl yaklaşacağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Çok sert bir süreç bizi bekliyor” dedi.

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