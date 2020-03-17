Premier Lig devleri Uğurcan'ın peşinde

Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taktı.

Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan Karadeniz ekibi, bu yıl ise Uğurcan Çakır için daha yüksek bir teklif bekliyor.

CHELSEA VE LIVERPOOL İSTİYOR

Yeni sezonda Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea ve Liverpool ekipleri genç kaleci hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, eski oyuncuları Demba Ba ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu.

Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli Martin Skrtel'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular Uğurcan Çakır hakkında olumlu referans verdiler.