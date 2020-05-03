Premier Lig için Avustralya formülü

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Fenerbahçe, yarın saha idmanlarına başlıyor Koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın tesislerde çalışmalarına başlayacak.

2 Jese Rodriguez 1 dakika oynadı, şampiyon oldu Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edilmişti. Sezon boyunca sadece Metz maçında bir dakika oynayan Jese Rodriguez de böylece şampiyonluk apoletini takmış oldu.

3 Rıza Çalımbay: Erdoğan Yeşilyurt'un gitmesini istemem Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında konuştu.

4 Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e hasta ziyareti Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde mide sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti. Albayrak, Cengiz'in hastane sonrası ilk fotoğrafını paylaştı.

5 Sörloth, Türkiye'nin koronavirüs sürecini değerlendirdi Türkiye’ye dönmesinin ardından koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Sörloth, ''Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor'' dedi.

6 Lemina: Kiralık geldim ama umarım böyle devam etmez Galatasaray'ın, Southampton’dan kiralık olarak renklerine kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini belirtti.

7 Beşiktaş'tan dönüş talimatı geldi Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönen yabancı oyuncuları Türkiye'ye geri çağırdı.

8 Fatih Terim, en çok kupa kazanan hocaların arasında Galatasaray’da 17 şampiyonluk yaşayan Terim, ‘Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri’ arasında yer alıyor.

9 Gökhan Zan: Ben Galatasaraylıyım Futbol hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gökhan Zan, Beşiktaş'tan Galatasaray'a olan transfer sürecini anlattı. Zan, ''Beşiktaş, Galatasaray'a transfer olmama basamak oldu'' dedi.