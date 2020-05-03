Premier Lig için Avustralya formülü

The Sun'da yer alan habere göre Avustralya'nın Perth şehri, Premier Lig'de sezonun kalan maçlarının tamamlanması için ev sahipliği yapmayı önerdi.
''BAZI TAKIMLAR SICAK BAKIYOR''
Konuyla ilgili konuşan İngiliz menajer Gary Williams, bazı Premier Lig ekiplerinin Avustralya formülüne sıcak baktığını söylerken, "Avustralya'da son 10 günde 4 vaka yaşandı. Burada bazı tedbirler de gevşedi. Plajlar açıldı. Hayat normale dönüyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Premier Lig yönetimi ve kulüpler arasında yapılan toplantıda, sezonun kalan maçların tamamlanması gerektiği kararı çıkmıştı.