Premier Lig koronavirüs nedeniyle ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve spor dünyasında da etkisini günden güne artıran koranavirüs nedeniyle erteleme kararı alan liglere bir yenisi daha eklendi.

İNGİLTERE'DE TÜM LİGLER ERTELENDİ

Premier Lig'de maçlar, koronavirüs sebebiyle Nisan ayının başına kadar askıya alındı. Premier Lig dışında İngiltere'de ayrıca bütün amatör ve profesyonel ligler de ertelendi.

WEST HAM VE TOTTENHAM'DAN 'İPTAL' TALEBİ

Premier Lig'in koronavirüs nedeniyle askıya alınmasının üzerine İngiliz ekipleri West Ham United ve Tottenham, bu sezon İngiltere Premier Lig'in tamamen iptal edilmesini ve geçersiz sayılmasını talep etti.