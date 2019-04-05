Premier Lig kulüpleri menajerlere servet ödedi

Premier Lig kulüpleri geçtiğimiz yıl menajerlere tam 341 milyon dolar ödeme yaptı ve bu bir rekor olarak lig tarihine geçti.

Futbol Federasyonu tarafından verilen bilgilere göre menajerlere en çok para veren kulübün Liverpool olduğu ortaya çıktı. Liverpool, 31 Ocak'a kadar 12 aylık zaman diliminde menajerlere 43.7 milyon verdi.

Bu Manchester City ve Manchester United'ın toplamından daha fazla bir rakam olarak öne çıktı. Liverpool transfer döneminde Alisson, Naby Keita, Fabinho ve Shaqiri gibi futbolcular için tam 177 milyon paund harcadı.

Listede Liverpool'u 26.8 milyon paund ile Chelsea takip etti. Manchester City de menajerlere 24 milyon paund verdi. Menajerlere en az parayı harcayan kulüp ise 2.8 milyon ile Cardiff City. Premier Lig'in bir alt ligin Championship'te ise kulüpler 50 milyon paund harcadı. Premier Lig kulüpleri menajerlere verilen ücretin azaltılması için bir toplantı gerçekleştirecek.