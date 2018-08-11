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1 Premier Lig Manchester United'ın zaferiyle start aldı Premier Lig'de 2018-19 sezonu, Manchester United-Leicester City maçıyla başladı. Sezonun ilk maçında gülen taraf M. United oldu.

2 Fatih Terim transfer istiyor Kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli düzeyde olmadığını söyleyen Fatih Terim, transfer yapılması için yönetime mesaj gönderdi.

3 Slimani İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı İslam Slimani İstanbul'a geldi.

4 Barcelona'nın yeni kaptanı Messi oldu İspanya temsilcisi Barcelona'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu sezon kaptanlık bandını takacak.

5 Galatasaray'da 3 isim kesik yedi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa maçında sahada varlık gösteremeyen Gomis, Belhanda ve Feghouli'ye ilk 11'de görev vermedi.

6 Galatasaray sezona 3 puanla başladı Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

7 Yusuf Yazıcı'ya La Liga'dan teklif var La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 13 milyon euroluk (90 milyon TL) bir teklifte bulundu.

8 Phillip Cocu takımına güveniyor Benfica maçının ardından gözünü Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de, teknik Direktör Phillip Cocu "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek." dedi.

9 Teknik direktörlerin ilginç tarzları Fatih Terim, Şenol Güneş gibi yaşı 60'ın üzerinde olan teknik direktörler, giydikleri kıyafetlerle futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.