Premier Lig yayın hakları satıldı

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 2019-2022 sezonları arasında 7 pakete bölünen lig maçlarının yayın haklarının açık artırmaya çıkarıldığı ve 5 paketin satış işleminin gerçekleştiği belirtildi.

İKİ KANAL TOPLAM 5 PAKET HAZIRLADI

Buna göre, 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan Sky Sports, bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkını elde etti. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını kanalında yayınlayacak.

Her biri 20'şer maç içeren kalan iki paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.

Premier Lig'in 2015-2019 sezonları arasındaki yayın hakları 5,14 milyar sterline (27,1 milyar lira) satılmıştı.