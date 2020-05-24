Premier Lig'de 2 kişinin testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de koronavirüse yakalananların sayısı 8'e yükseldi. Oyunculara ve kulüp çalışanlarına yapılan 996 testte iki kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişilerin kimliği açıklanmadı.

Kulüplerin antrenmana başlamasıyla beraber ilk olarak 17-18 Mayıs tarihlerinde testler yapılmış ve 6 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Bu kişilerin isimlerine yer verilmezken Burnley ve Watford kulüplerinden açıklama gelmişti. Burnley'de yardımcı antrenörü Ian Woan'ın; Watford'da ise 33 yaşındaki oyuncusu Adrian Mariappa ile iki personelin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İlk testleri pozitif çıkan 6 kişi, hala yedi günlük izolasyon süreleri içinde oldukları için bu testlere dahil edilmedi.