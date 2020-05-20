Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Emre Belözoğlu, ekibini kuruyor Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber'i ekibine dahil etmek istiyor.

2 Mert Hakan: Galatasaray'ı seçtim Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" diyerek, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

3 Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı Beşiktaş'ın, bir süredir transfer listesinde olduğu bilinen Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

4 Soygunda Salah maskesi taktılar Liverpool forması giyen Salah'ın ülkesi Mısır'da, ilginç bir olay yaşandı. Kahire'de soygun yapan bir hırsızlık çetesi, soygun sırasında yıldız futbolcunun maskesini kullandı.

5 Süper Lig'den 17 takım Gençlik Marşı'nı söyledi Süper Lig'in 17 kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi Twitter hesaplarından Gençlik Marşı'nı paylaştılar. Katılmayan tek kulüp ise Galatasaray oldu.

6 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan: Oruçluyum Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırması üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

7 Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik heyet, oyuncu ve personellere yapılan koronavirüs testleri, negatif çıktı.

8 Beşiktaş: Tüm sonuçlar negatif Beşiktaş, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı.

9 Beto: Beşiktaş beni istiyor Göztepe'nin 38 yaşındaki file bekçisi Beto, sadece Beşiktaş'tan değil, birçok takımdan transfer teklifi aldığını söyledi.