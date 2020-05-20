Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere'de Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre; 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.
İSİMLER VE KULÜPLER AÇIKLANMAYACAK
Testi pozitif çıkan kişilerin, isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.
Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton & Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.