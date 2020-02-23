Premier Lig'de Çağlar üzüldü, İlkay sevindi

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Kadın futbolcu diz kapağını yerine taktı

1 Hüseyin Çimşir: Bir hayalimiz var Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takım halinde şampiyonluğa inandıklarını ve bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

2 Sergen Yalçın: Karius gelecek sezon yok Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Karius'un önümüzdeki sezon takımdan ayrılacağını söyledi.

3 Sergen Yalçın: Ben oyunculara gol atmasını öğretemem Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı 2-2 biten karşılaşmada oyuncularının kaçırdığı gol pozisyonlarından dem vurdu.

4 Sörloth durdurulamıyor Beşiktaş filelerini iki kez havalandırarak gol sayısını 19'a çıkaran Alexander Sörloth, gözünü Şota'nın rekoruna dikti.

5 Beşiktaş'ın 3 puan hayaline Sörloth 'dur' dedi Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. İki gol atan ve 90. dakikada 1 puanı kurtaran isim olan Sörtloth, maça damgasını vurdu.

6 Kruse skor tahmini yaptı Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Galatasaray'ı 2-0 yeneceklerini iddia etti.

7 Galatasaray kafilesi Zorlu Center'da kampa girdi Galatasaray, Florya'daki antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.

8 Derbi öncesi G.Saraylı futbolculara para dopingi Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm oyuncuların alacaklarını hesaplarına yatırdı.

9 Adil Rami resmen Sochi'de Fenerbahçe ile yollarını ayıran Adil Rami, 3 aylığına Rusya'nın Sochi takımıyla anlaştı.