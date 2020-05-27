Premier Lig'de geri dönüş için bir adım daha atıldı

Haziran ayının ortasında yeniden başlaması beklenen Premier Lig'de kulüpler, geçtiğimiz günlerde küçük gruplar halinde çalışmalara başlamıştı.

Premier Lig'den yapılan açıklamayla, takımlar antrenmanlarda yeni bir döneme geçiyor.

HAFTADA İKİ KEZ TEST

Kulüplerin takımca antrenmanlara başlayabileceğini belirtlen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yapılan oylama sonucunda Premier Lig'de sezonun yeniden başlamasına yönelik bir adım daha atıldı. Takımlar teması ve ikili mücadeleleri en aza indirerek birlikte antrenman yapabilecek. Premier Lig'in önceliği her zaman sağlık olmuştur. Bu yüzden tüm oyuncular ve teknik ekipler haftada iki defa teste girmeye devam edecek."