Premier Lig'de her gün korona testi yapılacak

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de de futbol askıya alınmış ve ligler ertelenmişti.
Futbola haziran ayında dönmek için adeta seferberlik ilan edilen ülkede, Premier Lig Yönetimi bir tedbir kararı daha aldı.
İDMANLARDA TEST MAKİNELERİ OLACAK
Haziranda başlaması beklenen lig için kulüpler, mayıs ayında çalışmalarını hızlandıracak.
Öte yandan Premier Lig ekipleri, koronavirüs test makinelerini de kullanmaya başlayacaklar.
İngiliz hükümeti kulüplere daha fazla ekipman sağlanacağının garantisini verdikten sonra kulüpler, her gün antrenmana gelen futbolculara koronavirüs testi uygulayacak.