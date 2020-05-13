Premier Lig'de ikili mücadele uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in geleceği, belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Sezonun geri kalanının akıbeti adına gerekli toplantılar gerçekleştirilirken, maçların oynanması durumunda lig yönetiminden futbolculara ilginç bir uyarı gelecek.
FUTBOLCULARA ''FARKLI YÖNLERE BAKIN'' UYARISI
Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig yönetimi, maç esnasında girilen ikili mücadelelerde futbolcuların farklı yönlere bakmasını iletecek.
Lig yönetimi bu kararla, potansiyel virüsün yeşil sahalarda bulaşma riskini azaltmayı hedefliyor. Öte yandan, ligin başlaması durumunda alışılmamış diğer fiziksel kurallar için de menajerler ve takım kaptanları bilgilendirilecek.