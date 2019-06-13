Premier Lig'de ilk hafta dev maç

İngiltere Premier Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü açıklandı. Açılış maçında Liverpool, ligin yeni takımlarından Norwich City'yi konuk edecek.

Son lig şampiyonu Manchester City, ilk hafta West Ham United deplasmanına gidecek. İlk haftanın en zorlu maçında Manchester United, Chelsea'yi ağırlayacak. Ligin yeni ekiplerinden Aston Villa ile Sheffield United, sırasıyla Tottenham ve Bournemouth'la karşılaşacak.

Premier Lig tarihinde ilk kez şubat ayında lige kısa süreli ara verilecek. Bu ara 2 haftaya yayılacak. Bir hafta sonunda sadece 5 maç oyanacak, geri kalan takımlar ise maçlarını bir sonraki hafta sonunda yapacak. Her takım bir hafta dinlenme imkanı elde edecek.

Premier Lig'de ilk haftanın fikstürü:

9 Ağustos 2019

Liverpool - Norwich City

10 Ağustos 2019

West Ham - Man City

Bournemouth - Sheffield United

Burnley - Southampton

Crystal Palace - Everton

Leicester City - Wolves

Watford - Brighton

Spurs - Aston Villa

11 Ağustos 2019

Newcastle United - Arsenal Man Utd - Chelsea