Premier Lig'de kulüp doktorları endişeli

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerden Premier Lig'in akıbeti belirsizliğini korurken, kulüp doktorları lig yönetimine ortak bir mektup gönderdi.
The Athletic'te yer alan habere göre; 20 kulübün doktorlarının ortak hazırladığı mektupta, futbola geri dönüşün riskleri anlatıldı ve ligin oynatılmasının doğru olmayacağı aktarıldı.
100 soru ve problemin yer aldığı mektup, ligin tıbbi danışmanı Mark Gillett ile futbol direktörü Richard Garlick'e gönderildi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN 6 PUAN
29 haftası oynanan Premier Lig'de 82 puan toplayan lider Liverpool, 6 puan daha alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.