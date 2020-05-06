Premier Lig'de kulüp doktorları endişeli

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Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin, şimdiye kadar Fabri, Volkan Babacan, Nurullah Aslan ve Jeroen Zoet ile görüştüğü öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmalarını evlerinden sürdüren Galatasaray'da yönetim, 12 Mayıs'ta sahaya inmeye karar verdi. Terim'in ise antrenmanlarda yer almayacağı öğrenildi.

Schalke 04'ün eski futbolcusu Hiannick Kamba'nın, 2016 yılında öldüğü açıklanmıştı. Ancak Kamba'nın eski eşinin, sigortadan para almak için sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou, Güngören'de bulunan öğrenci yurdunda karantinaya girdi.

Fenerbahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Allahyar ile yolları ayırma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, liglerin devam kararının federasyon tarafından alınacağını belirtti.

Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 5. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

Gölcükspor ile İsmail Yüksek transferinde büyük oranda anlaşmaya varan Fenerbahçe, TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisine Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp önerdi.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius'un, Liverpool tarafından kadroya dahil edilmeden tekrar kiralanacağı öğrenildi.

Yönetimin, 100 bin euroluk alacağını isteyen Atiba'ya "50 bin euro verelim, kalan yarısını ertele" demesi, Kanadalı futbolcuyu bir hayli şaşırttı.

1 Dybala, 7 haftadır koronavirüsü yenemiyor Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 5. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

2 Fenerbahçe'den ilginç transfer formülü Gölcükspor ile İsmail Yüksek transferinde büyük oranda anlaşmaya varan Fenerbahçe, TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisine Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp önerdi.

3 Tuncay Şanlı'dan iftar sonrası kan bağışı Eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı, iftar sonrası Kızılay Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulundu.

4 Koronavirüsten etkilenen tenisçilere 6 milyon dolar Dünya tenisinin yönetim organları, koronavirüs salgınından finansal olarak etkilenen tenisçileri desteklemek için 6 milyon dolarlık fon oluşturacak.

5 Beşiktaş yönetiminin teklifi Atiba'yı şaşırttı Yönetimin, 100 bin euroluk alacağını isteyen Atiba'ya "50 bin euro verelim, kalan yarısını ertele" demesi, Kanadalı futbolcuyu bir hayli şaşırttı.

6 Liverpool, Karius'u yeniden kiralayacak Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius'un, Liverpool tarafından kadroya dahil edilmeden tekrar kiralanacağı öğrenildi.

7 Sane için ilk teklif 40 milyon euro Alman devi Bayern Münih'in, Manchester City'den Leroy Sane ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

8 Premier Lig'de kulüp doktorları endişeli Premier Lig kulüplerinin doktorları, lig yönetimine ortak bir mektup gönderdi ve futbol oynatılmasının riskli olduğu beyan edildi.