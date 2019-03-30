Premier Lig'de lider Manchester City

Premier Lig'de Liverpool ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 31. hafta maçında deplasmanda Fulham'a konuk oldu. Manchester City, zorlanmadığı maçta Fulham'ı 2-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.



Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Manchester City'e 3 puanı getiren goller 5. dakikada Bernardo Silva ve 27. dakikada Sergio Agüero'dan geldi.

AGÜERO, HENRY'İ YAKALADI

City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, takımı ile çıktığı 328. maçında 228. golünü attı ve Thierry Henry'nin Arsenal'de attığı gol sayısını yakaladı.



Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 77 yaparken 76 puanlı Liverpool'u geçerek liderliğe yükseldi. Kötü gidişatı durduramayan Fulham ise 17 puan ile 19. sırada kaldı.



Manchester City, gelecek maç sahasında Cardiff'i konuk edecek. Fulham ise Watford deplasmanına gidecek.