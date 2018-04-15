Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında sürpriz bir sonuç çıktı. Old Trafford'da oynanan mücadelede West Bromwich, Manchester United'ı 1-0'lık skorla yendi. West Bromwich'e galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Jay Rodriguez'den gelirken, bu gol aynı zamanda Manchester City'ye de şampiyon yaptı.

MANCHESTER CITY ŞAMPİYON OLDU

Manchester United, bu skorla 5 maçlık galibiyet serisini noktalamak zorunda kaldı ve 71 puanla 2. sırada yer aldı. 87 puanı olan Manchester City, MANU ile arasındaki puan farkının 16'da kalmasının ardından 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde 1936-37, 1967-68, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğunu kazandı. İspanyol teknik adam Josep Guardiola ise İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de lig şampiyonluğuna ulaştı. West Bromwich ise 10 hafta sonra galibiyetle tanışırken, 24 puanla son sırada kaldı.