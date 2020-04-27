Premier Lig'de sahaya inen ilk ekip Arsenal oldu

Geçtiğimiz günlerde, "Çin'den daha çok hastalık gelir, köpek bile yiyorlar" diyen Burak Yılmaz'ın bu sözleri, Çinlileri rahatsız etti.

Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıkları bir yolculuğu anlattı. Turnuvadan önce verdikleri sadakanın, kafileyi taşıyan uçağı koruduğunu ve türbülans sonrası düşmesini engellediğini söyledi.

Kulüpler Birliği'nin kalan 8 maçı bir ayda bitirme isteğine karşı olan yayıncı kuruluş beIN Sports'un, "Zararım büyük, ligi 8 haftada bitirelim" dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Samsunspor'dan renklerine katmak istediği kaleci Nurullah Aslan için biri kiralık olmak üzere iki futbolcu, bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdi.

Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme için bir Arap ekibi daha devreye girdi. Daha önce Al Hilal'in ilgilendiği Nijeryalı için bu kez Al Ahli, 10 milyon euro önerdi.

Brezilya basını, Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldığını duyurdu. Haberde; Ramos'un biseksüel olduğu ve Neymar'ın aşçısıyla yakalandığı yazıldı.

1 Abdurrahim Albayrak dolandırıldı Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir dolandırıcının, Abdurrahim Albayrak'tan 140 bin lira aldığı ortaya çıktı.

2 Bundesliga'da maçlar başlıyor Almanya'nın istihbaratlarıyla ünlü gazetesi Bild, Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlayacağını yazdı. Gazete Sağlık Bakanlığı'ndan da izin çıktığını belirtti.

3 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, bu zor günlerde maaşını düşürme kararı alan Fernando Muslera'nın sözleşmesini, 2023 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

4 Ailesi, Abdurrahim Albayrak'a baskı yapıyor Abdurrahim Albayrak'ın ailesi, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 kilo veren tecrübeli yöneticinin, artık Galatasaray'da görev yapmasını istemiyor.

5 Çin basını Burak Yılmaz'ı eleştirdi Geçtiğimiz günlerde, "Çin'den daha çok hastalık gelir, köpek bile yiyorlar" diyen Burak Yılmaz'ın bu sözleri, Çinlileri rahatsız etti.

6 Kalan 8 haftada uygulanacak format Haziran ayında başlayacak olan Süper Lig'de maçlara taraftarların alınmayacağı öğrenildi. Ayrıca karşılaşmaların sadece bir ilde oynanmayacağı, her takımın kendi sahasını kullanacağı belirtildi.

7 Burak Yılmaz: Gördüklerim karşısında şoke oldum Bir dönem Çin ekibi BJ Guoan forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Prens Selman'ın hedefindeki yıldızlar İngiliz basını, Newcastle United’ı satın almak üzere olan Suudi Prens Selman'ın, Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal gibi yıldız isimleri transfer edeceğini yazdı.

9 Galatasaray, şimdi de Erdoğan'ın peşinde Bu sezonun en iyi takımlarından biri olan Sivasspor'un iskeletine göz koyan Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt'u da listesine aldı.