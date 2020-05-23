Premier Lig'de transfer dönemi uzatılabilir

FIFA, salgın nedeniyle kulüplerin yaşadığı finansal mağduriyeti azaltmak amacıyla bir sonraki transfer dönemini uzatmayı planlıyor.

Express'in haberine göre; maçların seyircisiz oynanma ihtimali nedeniyle önemli bir gelirden mahrum kalacak Premier Lig ekipleri, oyuncu alım ve satımlarında sorun yaşabilir.

Bu durumu inceleyen FIFA, transfer dönemini 2021 yılının mart ayına kadar uzatılması yönünde gelen teklifi değerlendirmeye aldı.

FIFA'YA GÖRE EN UYGUN YOL BU

FIFA, kulüplerin zararını en aza indirgemek için en uygun yolun bu olduğuna inanıyor.

Eğer bu fikir uygulamaya konulmazsa, kulüplerin transfer yapmak için para yerine takas yöntemini kullanması bekleniyor.