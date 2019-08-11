Premier Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Premier Lig'de 2019-20 sezonunda Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılmaya başlandı. Manchester City'nin West Ham'ı 5-0 yendiği maça da VAR kararları damga vurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu, maç bittikten yaklaşık 1 saat sonra ise verilen kararların gerekçelerini resmi internet sitesinden yayınladı.

Karşılaşmada Sterling'in attığı bir gol, ofsayt nedeniyle iptal edilmiş, bir penaltı kararı tekrar edilmiş ve Manchester City'nin 4. golünde ofsayt incelemesi yapılmıştı.

NEDEN VAR'A GİDİLDİĞİ ANLATILDI

Resmi yapılan açıklamada 53. dakikada City'nin attığı golde David Silva'nın Sterling'i verdiği pasta İngiliz oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu belirtildi. Sergio Agüero, maçta 86. dakikada penaltı atışından yararlanamamış ardından penaltı tekrarlanmış ve bu sefer gole çevirmişti.

İlk penaltıda West Ham kalecisi Lukasz Fabianski'nin çizginin ilerisinde olduğu ve penaltı atışının bu yüzden tekrarlandığı açıklandı.

TÜRKİYE'DE TARTIŞILIYOR

Geçen sezon Türkiye'de uygulanan VAR oldukça tartışmalara neden oldu. Kamuoyu, maçlarda alınan VAR kararlarının açıklanması gerektiği noktasında hemfikir olurken, Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda herhangi bir adım atmadı.

Bu sezon ise VAR kararlarının açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu.