Premier Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu

Lig yönetimi tarafından düzenlenen organizasyonda sezonun 38 haftalık maç programı kamuoyuyla paylaşılırken, 11 Ağustos'ta açılacak yeni sezonun 12 Mayıs 2019 tarihinde son bulacağı ifade edildi.

İLK HAFTA DEV MÜCADELE

Açıklanan fikstüre göre futbolseverleri henüz ilk haftadan dev bir mücadele bekliyor. Geçtiğimiz sezonu rekor puanla şampiyon tamamlayan Manchester City, unvanını koruma yolundaki ilk sınavını Arsenal deplasmanında verecek. 22 yıllık Arsene Wenger dönemi sonrası Arsenal'da menajerlik görevine getirlen Unai Emery de böylece kariyerindeki ilk Premier League maçına son şampiyon karşısında çıkmış olacak.

Londra ekibi ligin ikinci haftasında da ezeli rakibi Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Manchester United ilk haftada Leicester City'yi konuk ederken, Liverpool da Anfield'da West Ham United'ı ağırlayacak. Tottenham ise yeni sezonu Newcastle United deplasmanında açacak. Milli futbolcu Cenk Tosun’un forma giydiği Everton da ligin yeni ekibi Wolverhampton’a konuk olacak.

Premier League'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Arsenal - Manchester City

Bournemouth - Cardiff City

Fulham - Crystal Palace

Huddersfield Town - Chelsea

Liverpool - West Ham

Manchester United - Leicester City

Newcastle United - Tottenham

Southampton - Burnley

Watford - Brighton

Wolverhamton - Everton