Premier Lig'de yılın ilk golü Vardy'den

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Everton ile Leicester City karşılaştı. Goodison Park'ta oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Leicester City oldu.

Leicester City'ye deplasmanda galibiyeti getiren golü 58. dakikada Jamie Vardy kaydetti. Everton'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 70. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna dahil oldu. Ancak milli golcümüz, Everton'ın mağlubiyetine engel olamadı.

Cenk, 81. dakikada bir de Sarı kart gördü. Konuk ekip Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu. Fakat Çağlar Söyüncü maçta şans bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 31'e yükseltti. Everton ise 27 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Everton, Bournemouth'u ağırlayacak. Leicester City'nin de konuğu Southampton olacak.