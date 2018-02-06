Premier Lig'e ara gelebilir

İngiltere'de futbol takviminin yoğun olması nedeniyle takımlar devre arası tatiline çıkmıyor. Üst üste maçlar oynayan takımlar bu nedenle rotasyona giderek bazı karşılaşmalara yedek ağırlıklı kadrolarla çıkıyor.

Menajerler de çoğu zaman yoğun fikstürden dert yanıyor. Şikayetleri dikkate alan İngiltere Futbol Federasyonu ve futbol ligi yönetimi, devre arası tatilini hayata geçirmek için karar almaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, takvim sorununa çözüm üretmek için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.