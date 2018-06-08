Premier Lig'e devre arası uygulaması geliyor

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier League ve İngiliz Futbol Ligi yönetimlerinin ortak kararı doğrultusunda, 2019-20 sezonundan itibaren Premier League'de devre arası uygulamasına geçileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada bu aranın şubat ayında iki hafta süreyle verileceği belirtilirken, söz konusu iki haftada maç takviminin tamamen askıya alınmayacağının altı çizildi. Buna göre Premier League'de bir fikstür haftasında oynanan 10 maç iki haftaya yayılacak ve bu haftalarda oynanacak beşer maç sayesinde takımlar en azından bir hafta dinlenme fırsatı bulacak.

Değişikliğin sadece Premier League için geçerli olduğu ve alt liglerde fikstürün mevcut hâliyle devam edeceği de açıklamada yer alan bilgiler arasında. Yeni sisteme uygun olarak FA Cup formatında da ufak bir değişikliğe gidildi.

Mevcut düzende FA Cup beşinci turunda ilk maçın berabere bitmesi durumunda rövanş maçının oynanması söz konusuyken, yapılan değişiklikle birlikte ilk maçta normal sürenin berebere tamamlanması hâlinde uzatma devreleri ve gerekirse seri penaltı atışlarına gidilerek tur atlayan taraf tek maçla belli olacak.

Premier League'in sembollerinden biri olan ve her sene Aralık ayının sonundaki yoğun maç programına atıf yapan "Boxing Day" geleneğinde ise bir değişiklik öngörülmüyor.