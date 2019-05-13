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Premier Lig'e VAR geliyor

Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem sistemi kullanılacak.

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Premier Lig'e VAR geliyor

Hakem kurulu son provasını, nefes kesen sezonun son haftasında yaptı. VAR merkezinde aynı anda 10 maç birden takip edildi. Eski İngiliz hakem Mike Riley çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

BEKLENTİMİZ YÜKSEK

"VAR'ın amacı çok açık hataların önüne geçmek." diyen Riley, "Maçları buradan yönetmek gibi bir niyetimiz asla yok. Son karar her zaman sahadaki hakemin olacak. Premier Lig'in VAR'dan en yüksek verimi almasını istiyoruz ve beklentilerimiz çok yüksek." dedi.

Mike Riley, bir VAR incelemesine 90 saniyeden fazla ayırmayacaklarını sözlerine ekledi, "En iyi kamera açısını bulmak için pozisyonları dakikalarca inceleyebiliriz ama bir Premier Lig maçını o kadar süre durduramazsınız" şeklinde konuştu.

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