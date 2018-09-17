Premier Lig'e VAR testinden tam not

Süper Lig'de bu sezon TFF, VAR sistemine geçiş yaptı.

Tartışmalı pozisyonların azalması ve doğru kararların alınması için geçilen bu sistemde hakemlerimizin kararları yine futbolseverleri tatmin etmiyor.

TARTIŞMALAR DEVAM DİYOR

Sezonun ilk haftası Fenerbahçe-Bursaspor maçında kullanılan VAR sistemi, Giuliano'nun düşürülmesinin ardından penaltı kararı vermişti ancak birçok futbol otoritesi pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu söylemişti.

ELLE MÜDAHALE SONRASI VAR'A BAŞVURMADI

Bursaspor-Beşiktaş maçında ise Chedjou'nun topa elle müdahalesi maçın hakemi tarafından nizami olarak değerlendirilmişti. Yorumcuların penaltı olması gerektiğini söylediği pozisyonda, maçın hakemi VAR'a bakmayı gerek bile görmedi.

"VAR, HAKEMLERİN EGOSUNA YENİK DÜŞÜYOR"

Son olarak Galatasaray-Kasımpaşa maçında konuk takımın kazandığı penaltı sonrası eleştiriler yeniden alevlendi.

Maçın hakemi, genç oyuncu Ozan Kabak'ın rakibini düşürdüğü yönünde karar verdi ve peyaz noktayı gösterdi. Sonrasında VAR'ı inceleyen maçın hakemi kararını değiştirmedi. Ancak spor yorumcuları, Ozan'ın ayağını geri çekmeye çalıştığını, kararın yanlış olduğunu ve VAR'ın hakemlerimizin egolarına yenik düştüğü vurguladı.

PREMİER LİG'DE DURUM BAMBAŞKA

Gelecek sezon VAR'a geçmeye hazırlanan Premier Lig'de ise durum çok başka. Dünyanın en prestijli ligin de VAR testleri bu hafta yapıldı. 5 maçta VAR denenirken sadece 1 kararda geçerli olabildi.

Manchester City'nin Fulham'ı 3-0 yendiği maçta ilk yarının son dakikalarında Leroy Sane'nin attığı go ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak VAR'a bakıldığında Sane'nin ofsayt pozisyonunda olmadığı görüldü. VAR sadece bu maçta etkili olabildi.

DİĞER MAÇLARDA VAR'A DAHİL OLACAK KARAR VERİLMEDİ

Diğer 4 maçta ise VAR'ın dahil olabileceği bir karar gerçekleşmedi. Premier Lig ekipleri, bu sezon VAR sisteminin kullanılmasına karşı çıkmıştı. Sezon içinde VAR testleri yapılmaya devam edecek.