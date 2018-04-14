Premier Lig'e yükselen ilk takım Wolverhampton

ngiltere Championship'te bitime 3 hafta kala Premier Lig biletini alan ilk takım belli oldu.

HEDEFİNE ULAŞTI

Ligi ilk iki sırada bitiren takım Premier Lig'e yükselecek olurken, Wolverhampton Wanderers bu sevinci yaşadı. Derby County engelini 2-0'lık skorla geçen ve üçüncü sıradaki Fulham'ın puan kaybetmesini bekleyen Wolverhampton, Fulham'ın evinde Brentford ile 1-1 berabere kalmasının ardından hedefe ulaştı.

Bu sezon çıktığı 42 karşılaşmada 28 galibiyet alan ve 92 puanla zirvede yer alan Nuno Espirito yönetimindeki Wolverhampton Wanderers, en yakın rakibi Cardiff City'nin de 9 puan önünde bulunuyor, 2011-12 sezonunu son sırada tamamlayarak küme düşen Wolverhampton Wanderers, altı yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

1877 yılında kurulan Wolverhampton Wanderers, 1953-54, 1957-58 ve 1958-59 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.