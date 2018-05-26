Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu

1 Bale'den enfes röveşata golü Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Galli yıldızı Bale, harika bir röveşata golüne imza attı.

2 Sakatlanan Salah, ağlayarak oyundan çıktı Şampiyonlar Ligi final maçında şanssız bir an yaşandı. Sezonun en formda ismi Salah, Ramos'la girdiği ikili mücadelenin ardından omzundan sakatlandı, gözyaşları içinde oyundan çıktı.

3 Real Madrid-Liverpool - CANLI SKOR Real Madrid ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için kozlarını paylaşıyor.

4 Dursun Özbek seçim salonunu erken terk etti Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, açılan sandıklar sonunda mevcut başkan Mustafa Cengiz'in gerisinde kalınca salonu erken terk etti.

5 Fikret Orman: Avrupa'da 3 kupayı da kazanmak istiyoruz Fikret Orman, Beşiktaş'ın Avrupa'daki tüm kupaları kazanacağına inandığını söyledi.

6 Guardiola, Douglas Costa'yı istiyor Premier Lig şampiyonluğunun ardından gözü Devler Ligi kupasına diken Manchester City, bonservisi Bayern Münih'te olan Douglas Costa için 80 milyon euroyu gözden çıkardı.

7 Yasin Sülün, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminden siyah-beyazlı ekibin U21 takımını çalıştıran Yasin Sülün'ü yardımcısı olarak istedi.

8 Özkan Sümer: Tamer Tuna'yla anlaşmaya yakınız Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktörlük için Tamer Tuna ile görüştüklerini ve olumlu cevap almaya yakın olduklarını kaydetti.

9 Volkan Demirel'e yeni sözleşme Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri haline gelen Volkan Demirel'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıyor.