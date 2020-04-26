Premier Lig'in dönüş tarihi 8 Haziran

The Times’ın özel haberinde; Premier Lig hazırlıklarının hükümet tarafından takip edildiği vurgulandı. Şu anda kulüplerle de yapılan toplantılar sonrası 8 Haziran’da başlama konusunun gündeme taşındığı ifade edildi.

Yapılan planlamada 8 Haziran’da başlangıç, 29 Temmuz’da da bitiş öngörüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken; hem futbol federasyonu hem lig yönetimi hem de kulüpler bu tarih üzerinde ortak noktada buluştu.

SON SÖZ HÜKÜMETTE

Ancak yine de son söz hükümette olacak.

Tüm futbolculara test zorunluluğu getirildi. Bu nedenle hükümet yetkilileri hafta içinde kulüplerin medikal ekipleriyle toplantı yapacak ve durumları hakkında bilgi edinecek.

Sağlık konusunda garantiler alınmadan hükümet onay vermek istemiyor.