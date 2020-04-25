Prens Selman'ın hedefindeki yıldızlar

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Suudi Prens Selman tarafından satın alınacağı konuşulurken, bazı yıldız futbolcuların isimleri de siyah-beyazlı kulüple anılmaya başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, büyük bir transfer bütçesi belirleyen Newcastle’da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal oldu.

LİSTENİN İLK SIRASINDA VİDAL VAR

Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vidal’ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girmiş durumda. Barcelona’nın Şilili yıldız için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

İKİNCİ HEDEF BALE

Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde Real Madrid’den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor.

CAVANİ'NİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG’nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek golcü futbolcunun da takıma dahil edilmesi için ciddi çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYI VAR

Öte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği belirtildi.

Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce’un yerine göreve getirileceği konuşuluyor