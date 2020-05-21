Prosinecki: 8 maç da bizim için final gibi

Süper Lig'de 18. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aranın sona ermesi ile çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak.

İlk olarak İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan Kayserispor tempoyu artırmaya başladı.

''MAKSİMUM PUAN TOPLAMAK ZORUNDAYIZ''

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 haftanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi.