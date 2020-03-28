Prosinecki'nin testi negatif çıktı

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

Nürnberg ve Düsseldorf’ta beklentileri karşılayamayan Frey ve Zanka'nın, Alman kulüpleri tarafından Fenerbahçe'ye geri gönderileceği öğrenildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, "Bahane yok" diyerek çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde 2. hafta maçları, yine taraftarlar eşliğinde oynandı.

Cristiano Ronaldo, personel maaşlarında sorun yaşanmaması için ücretinde 3.8 milyon euro kesintiyi kabul etti.

Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Instagram hesabından bir video paylaştı. Emre, liglere verilen arada evinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'da Valencia Kulübü, 10'u futbolcu olmak üzere 25 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferinde Trabzonspor'a verdiği çeki, bordo-mavililer tecrübeli golcüye alacakları için vermişti. Ancak çek karşılıksız çıktı.

1 Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, koronavirüse yakalandı. Albayrak çifti, özel bir hastanede karantina altına alındı.

2 Muslera'dan Erdoğan'a koronavirüs eleştirisi Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini, koronavirüsün önüne koyduğu iddia etti. 33 yaşındaki kaleci, "Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. Ancak işler daha da karıştı" dedi.

3 Buse Terim: Babam şu anda iyi Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.

4 Muslera: Din ile ilgili olumsuz bir yorum yapmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği röportaj hakkında bir açıklama yapan Fernando Muslera, "Kullandığım sözler tamamen yanlış anlaşılmış" dedi.

5 Ligler iptal edilirse ne olur Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşulurken bunlardan biri de sezonun 'Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti de geçersiz sayılacak.

6 F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

7 Kruse'nin testi pozitif çıktı Dün futbolculara koronavirüs testi yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. O oyuncunun, Kruse olduğu ortaya çıktı.

8 Arda Turan, gelecek planlarıyla ilgili konuştu Devre arası hiçbir kulüple anlaşamayan Arda Turan, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi.

9 Fatih Terim de koronavirüse yakalandı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.