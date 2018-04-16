PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

Lider PSG, ikinci sıradaki Monaco ile evinde karşı karşıya geldi. En yakın rakibi Monaco'ya 7 atan Paris temsilcisi, bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

İLK YARIDA 5 GOL OLDU

Maça iyi başlayan PSG, 14. dakikada Giovani Lo Celso ile gol perdesini açtı. 1-0 Rakibi Monaco'ya karşı oyun üstünlüğünü alan Paris ekibi, 17. dakikada Cavani, 20. dakikada Angel Di Maria ve 27. dakikada tekrar Celso ile bir anda skoru 4-0 yaptı.

İlk yarıda Monaco adına tek golü ise 38. dakikada Rony Lopes attı.

PSG İKİNCİ 45 DAKİKADA DA DURMADI

Şampiyonluğu eline alan PSG, en büyük rakibini evinde güçsüz yakalamışken farka koştu.

58. Di Maria bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5--1'e getirdi. Gecenin şanssızlarından Falcao 76. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi.

Perdeyi kapatan ise Draxler oldu. 86. dakikada gelen gol ile PSG, Monaco'yu 7-1 yenerek tarihi bir skora imza attı.