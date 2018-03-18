PSG adım adım şampiyonluğa

Fransa Ligue 1'in 31. haftasındaki mücadele, Allianz Riviera'da oynandı. Nice 17. dakikada Saint-Maximin'in golüyle öne geçerken, PSG'ye galibiyeti getiren goller 21. dakikada Di Maria ile 82. dakikada Dani Alves'ten geldi.

Bu sonucun ardından PSG puanını 83 yaptı ve 2. sıradaki Monaco'nun 17 puan önünde şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Nice ise 4 maç sonra yenilgi ve 42 puanla 8. sırada kaldı. Ligue 1'in 32. haftasında PSG deplasmanda Saint-Etienne ile karşılaşacakken, Nice ise deplasmanda Troyes'e konuk olacak.