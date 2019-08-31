PSG: Barcelona taleplerimizi henüz karşılayamadı

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Metz ile oynanan maç sonrasında Neymar'ın durumu hakkında konuştu.

Barcelona'dan gelen teklifi reddettiklerini söyleyen Leonardo, "Barcelona, Neymar için ilk resmi teklifini 27 Ağustos'ta yaptı. Henüz bir anlaşma yok çünkü teklifi kabul etmedik. Barcelona, bizim taleplerimizi biliyor ve bu henüz karşılanmadı." dedi.

Leonardo sözlerini, "Pazartesi günü transfer dönemi bitiyor. Barcelona ile bir kez daha görüşeceğiz. Tatmin edici bir teklif gelirse Neymar ayrılacak. Bu transfer tamamen Barcelona'ya bağlı" ifadeleriyle sürdürdü.

Neymar'ın takımda kalabileceğini de vurgulayan Leonardo, "Neymar her zaman ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Ancak tatmin edici bir teklif gelmezse bizimle kalacak" şeklinde konuştu.