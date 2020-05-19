PSG Başkanı Al-Khelaifi, Ronaldo'ya yeşil ışık yaktı

Tüm dünyada olduğu gibi Fransa'da da koronavirüs salgınının yayılması üzerine askıya alınan ligler hakkında geçtiğimiz haftalarda karar verilmişti.

Ligleri tescil eden Fransa Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonu için Paris Saint-Germain'i şampiyon ilan etmişti. Paris ekibinin başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fransız basınına konuştu.

RONALDO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bugüne kadar kulübe Zlatan İbrahimovic, David Beckham gibi önemli yıldızları kazandıran Al-Khelaifi, Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya da yeşil ışık yaktı.

France Football'a konuşan Al-Khelaifi, Portekizli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti. Katarlı iş adamı, ''Her gün daha iyi olma arzusuyla motive olmaya devam ediyor ve her zaman sınırlarını zorluyor. Bu amansız iradeye hayranım. Geleceğin tüm sporcuları için harika bir örnek.'' dedi.

JUVENTUS'TAN SONRA PSG FORMASI GİYEBİLİR

Öte yandan Katarlı iş adamı; Juventus ile 2 yıl sonra sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldızın, İtalyan ekibinin ardından PSG forması giyebileceğini de sözlerine ekledi.