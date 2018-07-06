Sezon sonu 17 yıllık Juventus kariyerini sonlandıran İtalya'nın efsane kalecisi Gianliugi Buffon'un yeni takımı belli oldu.

PSG, Buffon'u resmen açıkladı - İZLE

FRANSA'NIN YOLUNU TUTTU

Kariyerine Parma'da başlayan, daha sonra transfer olduğu Juventus'ta ise ismini tarihin en iyi kalecilerinin arasına sokan Gianluigi Buffon, Juventus ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

PSG'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile Buffon'un imzası duyurulurken, 40 yaşındaki İtalyan eldiven, Fransız ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Buffon, tam 656 karşılaşmada Juventus forması giymişti.