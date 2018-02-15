PSG cephesi hakemden şikayetçi

PSG'nin Katarlı başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid ile oynadıkları maçı yönetecek İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin kötü bi performans gösterdiğini iddia etti.

BARCELONA MAÇINDAN SONRA REAL KARŞILAŞMASI

Nasser Al-Khelaifi, "Hakem hakkında konuşabiliriz. Bir pozisyonda ikinci sarı kartı çıkarmadı. Kylian Mbappe'nin ofsayt olmayan pozisyonu için ofsayt düdüğü çaldı. Bunlar küçük kararlar gibi görünüyor ama Real Madrid gibi büyük takımlar için fark yaratabilir." dedi.

Geçen sene Barcelona'ya İspanya'da 6-1 yenilerek elendikleri maçın Türk asıllı Alman hakemi Deniz Aytekin'in kararlarını hatırlatan Nasser Al-Khelaifi, "Geçen sene Barcelona maçında hakem, bu sene Real Madrid maçında yine hakem. UEFA'nın artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PSG Teknik Direktörü Unai Emery'de hakem kararlarını eleştirdi ve "Bizim aleyhimize penaltı verdi ama lehimize olan kararları görmezden geldi. Hakem kesinlikle Real Madrid'e daha yakındı." açıklamasını yaptı.