PSG Clichy için geliyor

Yuri Berchiche'yi Athletic Bilbao'ya sattıktan sonra sol bek transferi yapmayan Paris Saint-Germain Başakşehir'in Fransız oyuncusu Gael Clichy'yi gündemine aldı.
Filipe Luis ve Alex Sandro transferlerinde mutlu sona ulaşamayan PSG'nin transfer sezonu kapanmadan Gael Clichy'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞECEKLER
Fransız basınından France Football'un iddiasına göre Clichy ile ilgilenen PSG'nin önümüzdeki günlerde Başakşehir'in kapısını çalacağı kaydedildi.
Geçen sezonun başında bonservissiz bir şekilde Manchester City'den Başakşehir'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon toplam 41 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti.