Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

1 Yusuf ve Abdülkadir'e zam Trabzonspor, geçen yıl büyük çıkış yakalayan Yusuf ve Abdülkadir için gelen teklifleri reddetti. Bordo-mavili ekip genç isimlere zam yaptı.

2 PSG Clichy için geliyor Fransız devi PSG, yıldız sol bek Clichy için Başakşehir'e teklif yapacak.

3 Feghouli için 13 milyon euro veren takım var Galatasaray'da satılması planlanan futbolcular arasında yer alan Feghouli'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'den 13 milyon euroluk teklif geldi.

4 Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye her şeyi ben yaptım Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bugün sahip olduğunu her şeyi kendisinin yaptığını ifade etti.

5 Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazandı Milli atletimiz Zübeyde Süpürgeci, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

6 Galatasaray'da hedef Ömer Bayram Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Nagatomo'ya alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'ın Ömer Bayram'ı istediğini açıkladı.

7 Kjaer'in eşinden İstanbul paylaşımı Hem G.Saray'ın hem de F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli stoperin eşi, İstanbul'a geleceklerinin sinyallerini verdi.

8 Celta Vigo Emre Mor'u yolluyor Borussia Dortmund'dan sonra Celta Vigo'da da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, satış listesine konuldu.

9 Denayer Lyon'da G.Saray'da iki farklı dönemde kiralık olarak forma giyen Denayer, 10 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.