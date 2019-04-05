PSG, De Gea'ya 100 milyon euro ödemeye hazır

Manchester United'ın yeni kontrat için görüşmeler yaptığı David de Gea için Paris Saint-Germain devreye girdi.

PSG YILLIK 25 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, İspanyol kaleciye yıllık 25 milyon euro ödemeye ve 4 senelik kontrat teklifi yapmaya hazır.

Haberde; Manchester United'ın bu rakama çıkmakta istekli olmadığı ancak De Gea'nın da 25 milyon euroluk maaş konusunda geri adım atmadığı belirtildi.

Ayrıca, 28 yaşındaki kalecinin Paris Saint-Germain'den gelen teklife rağmen ilk tercihinin Manchester United'da kalmak olduğu kaydedildi. Premier Lig ekibinde bu sezon 39 maça çıkan De Gea, 48 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.