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PSG, De Gea'ya 100 milyon euro ödemeye hazır

Paris Saint-Germain'in, David de Gea'nın Manchester United'dan istediği maaşı vermeye hazır olduğu belirtildi.

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PSG, De Gea'ya 100 milyon euro ödemeye hazır

Manchester United'ın yeni kontrat için görüşmeler yaptığı David de Gea için Paris Saint-Germain devreye girdi.

PSG YILLIK 25 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, İspanyol kaleciye yıllık 25 milyon euro ödemeye ve 4 senelik kontrat teklifi yapmaya hazır.

Haberde; Manchester United'ın bu rakama çıkmakta istekli olmadığı ancak De Gea'nın da 25 milyon euroluk maaş konusunda geri adım atmadığı belirtildi.

Ayrıca, 28 yaşındaki kalecinin Paris Saint-Germain'den gelen teklife rağmen ilk tercihinin Manchester United'da kalmak olduğu kaydedildi. Premier Lig ekibinde bu sezon 39 maça çıkan De Gea, 48 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.

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