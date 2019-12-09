PSG-Galatasaray maçı öncesi bilet krizi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki son maçına 11 Aralık Çarşamba akşamı Paris’te PSG önünde çıkacak olan Galatasaray’a beklenen taraftar ilgisi gelmedi. Grupta fikstür çekildiğinde Fransız yetkililer, Türk taraftarların statta daha çok olmasından ve diğer biletleri de almak istemelerinden endişe ediyordu.

ŞU ANA KADAR 800 BİLET SATILDI

Ancak 2 puanla grubunda son sırada olan Galatasaray’ın Fransa’daki maçına pek ilgi olmadı. L’Equipe’te yer alan haberde, şu ana kadar 800 bilet satıldığı ifade edildi. 2 binden az Türk taraftarın 48 bin kapasiteli Parc de Princes’ta olacağı ifade edildi.

Şu ana kadar 500 tane biletin Almanya’dan 300 biletin de İstanbul’dan talep edildiği vurgulandı. Fransa’dan da Türk taraftarların gelmesiyle beraber bin 500’e yakın bir taraftar topluluğu olabileceği bildirildi.