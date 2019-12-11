PSG-Galatasaray -CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

19' PSG'de Sarabia'nın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Muslera kontrol etti.

18' PSG'nin kullandığı köşe vuruşu esnasında maçın hakemi Diallo'nun Marcao'ya faul yaptığını belirledi.

17' Mbappe'nin sol kanattan uzak direğe doğru ortaladığı topu Nagatomo kafasıyla kornere gönderdi.

15' PSG'de Icardi topu ağlara göndermişti. Ama öncesinde asisti yapan Mbappe'nin ofsaytta olduğu tespit edildi.

12' PSG'de Neymar, Donk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

12' PSG'de savunma arkasına sızan Icardi topla buluşmuştu, ancak maçın hakemi Icardi'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.

10' Galatasaray'da Ömer Bayram ceza sahası dışından şansını denedi, vuruşu farklı şekilde auta gitti.

8' Sarı-kırmızılılar top PSG'deyken beşli savunmaya dönüyor.

5' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

4' Sol kanattan Bernat'ın verdiği pasta ceza yayı üzerinde gelişine bir vuruş deneyen Paredes'in şutunu kaleci Muslera parmaklarıyla kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda PSG ile karşılaşıyor.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, lider PSG karşısında kazanmak zorunda. Galibiyet dışındaki ihtimaller Galatasaray için Avrupa macerasının sona ermesi anlamına geliyor. Ancak Avrupa Ligi'ne gitmek için galibiyet de yetmeyebilir.

PSG'yi yenmemiz durumunda Real Madrid'in Club Brugge'e yenilmemesi gerekiyor. Grupta Galatasaray'ın 2, Club Brugge'ün ise 3 puanı var. PSG ve Real Madrid son 16'yı garantiledi.

İLK 11'LER

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.