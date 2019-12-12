PSG-Galatasaray maçının manşetleri

Temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da PSG'ye farklı kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. 5-0 bite mücadele dış basında da manşetlere taşındı.

PSG'yi öven manşetlerden öne çıkanlar şöyle:

MADEINFOOT: PSG, Galatasaray'ı yendi problemlerinden kurtuldu

"Karmaşık bir ayın ardından güven arayışındaki Paris Saint Germain, karşısında Galatasaray gibi çok zayıf bir takım bulmanın avantajını kullandı."

OUEST FRANCE: Patron Neymar! Türkler hayal kırıklığı yaşadı

"Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Galatasaray grubu iki puanla tamamladı. Son maçları da gösterdi ki, daha iyisini hak etmediler."

L'EQUIPE: PSG, Galatasaray'ı hasta etti sonunu güzel getirdi

"Paris Saint Germain ciddi ve etkili futbol oynadı. Çoğunlukla İstanbul ekibinin zaaflarından faydalandı. Takımını sürükleyen isim Neymar oldu."

"NEYMAR GECEYİ AYDINLATTI"

LE PARISIEN: Parislilerin resitali yeniden canlandı

"Zayıf Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet aldılar. Başkent ekibi beş gollü galibiyetle seyircilerine bir resital sundu."

FRANCE FOOTBALL: Neymar geceyi aydınlattı, imajını düzeltti

"Beş gol, kusursuz bir akıl ve Parc des Princes çimlerinde parıldayan yıldızlar. Maçın adamı Neymar penaltı atışını Cavani'ye bırakarak, örnek bir davranış sergiledi."

LE FIGARO: PSG, karşılaşmanın keyfini çıkardı, bayram etti

"Yapılan rotasyon ve bir çok eksik futbolcuya rağmen, Paris Saint Germain sonuca kolay gitti ve grubu istediği gibi tamamladı."

LE POINT: Paris Saint Germain, Galatasaray'ı ezdi

"Maç boyunca oyunun hakimi olan PSG rahat kazandı, Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilgisiz tamamladı."

LA PROVENCE: Galatasaray'ı rahat geçen Paris, 1. turu mükemmel bitirdi

"Paris Saint Germain son 16 turunu zaten garantilemişti ama yenilgisizliğini de sürdürdü. Atalanta'dan Tottenham'a kadar rakipler kendisini bekliyor."

MARCA: PSG oynadı Türkler izledi

"Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne tutunma maçıydı. Ancak Neymar ile fark oluşturan PSG ile baş edemediler. Beklenen bir oyun ve sonuç oldu. PSG oynadı, Türkler sadece maçı izledi."





Daily Mail: PSG maçı domine etti

"PSG, Şampiyonlar Ligi'nin son grup maçında Galatasaray'a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikadan sonra maçı domine eden taraf oldu."



