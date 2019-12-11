PSG-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Parc des Princes'de oynanacak ve TSİ 23:00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Mücadele bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, lider PSG karşısında kazanmak zorunda. Galibiyet dışındaki ihtimaller Galatasaray için Avrupa macerasının sona ermesi anlamına geliyor.
Ancak Avrupa Ligi'ne gitmek için galibiyet de yetmeyebilir. PSG'yi yenmemiz durumunda Real Madrid'in Club Brugge'e yenilmemesi gerekiyor.
Grupta Galatasaray'ın 2, Club Brugge'ün ise 3 puanı var. PSG ve Real Madrid son 16'yı garantiledi.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Meunier, Silva, Diallo, Bernat, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Draxler, Neymar, MBappe.
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Falcao.