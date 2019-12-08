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PSG galibiyet serisine devam etti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Çarşamba günü karşılaşacağı PSG, Ligue 1'de deplasmanda geriye düştüğü maçta Montpellier'i 3-1 yendi. Paris ekibi ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

| Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Galatasaray'ın Çarşamba akşamı konuk olacağı PSG, Montpellier deplasmanına çıktı.

Paris ekibi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı.

PSG'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 74'te Neymar, 76'da Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 41. dakikada Daniel Congre'den geldi.

PSG LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan PSG, puanını 39 yaparak Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 24 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Galatasaray ile PSG Çarşamba günü saat 23:00'te Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek.

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