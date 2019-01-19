PSG, Guingamp'a 9 attı

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

Fenerbahçe'nin en kötü transferi olarak lanse edilen Slimani'yi Sevilla ve Aston Villa'nın almak istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Chelsea'de şans bulamayan Moses'le anlaştı. İngiliz ekibini de ikna eden sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuya gelecek hafta imza attıracak.

Galatasaray'ın 1 numaralı golcü adayı Alan, Taffarel'le görüşerek gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyelerine seslendi ve "Buraya kum torbası olarak gelmedim. Her şeyi anlatacapğım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü kendisinden beklenileni sahaya yansıtamayan Elif Elmas, gördüğü kartlar nedeniyle de teknik heyetten uyarı aldı.

Geçtiğimiz günlerde, çok maaş ödemesi yaptıkları için transfer yapmayacaklarını söyleyen Pep Guardiola, puan cetvelinde Liverpool'un gerisinde kalınca 3-4 oyuncu takviyesi yapacaklarını dile getirdi.

Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

1 Şenol Güneş: 13 yabancı olduğunu biliyorduk Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, esame listelerini gördüğünde Akhisarspor'un kadrosunda 13 yabancı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

2 Galatasaray evinde Ankaragücü'ne 6 attı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etmeyi başardı.

3 Fatih Terim'le yönetim arasında Ozan krizi yaşandı Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinin perde arkasında, yönetimle Fatih Terim arasında küçük çaplı bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

4 Türkiye, statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı UEFA tarafından yayımlanan 2017 yılının Kulüp Lisanslama Değerlendirme Raporu'na göre, Türkiye son 10 yıl içinde en çok stadyum inşa eden Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

5 Slimani'yi transfer etmek isteyen takımlar Fenerbahçe'nin en kötü transferi olarak lanse edilen Slimani'yi Sevilla ve Aston Villa'nın almak istediği ifade ediliyor.

6 Maicon'un eşi Ursula: Hiçbir kadın seni benim gibi sevemez Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayıp, futbolcuların sıkıntılarını dile getirirken, kısa süre önce boşandığı eski eşi Ursula'dan cevap gecikmedi.

7 Ersun Yanal: Ayağa kalkma zamanı geldi Oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, Bursaspor maçıyla çıkışa geçeceklerini ifade ederek, "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Şimdi ayağa kalkma zamanı" dedi.

8 Alan: G.Saray'a gelmek için sabırsızlanıyorum Galatasaray'ın 1 numaralı golcü adayı Alan, Taffarel'le görüşerek gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

9 Fenerbahçe, Chelsea'den Moses'ı kiralıyor Fenerbahçe, Chelsea'de şans bulamayan Moses'le anlaştı. İngiliz ekibini de ikna eden sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuya gelecek hafta imza attıracak.