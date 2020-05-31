PSG, Icardi'nin bonservisini aldı

2019'dan beri Paris Saint Germain'de kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin geleceği bir süredir merak konusuydu.

Arjantinli yıldızı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Fransız ekibi, sonunda mutlu sonra ulaştı. PSG tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Mauro Icardi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

50 MİLYON EURO + 8 MİLYON EURO

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport; PSG'nin, Mauro Icardi için Inter'e 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödemesi yapacağını belirtti.

Öte yandan PSG'nin Icardi'yi bir İtalyan kulübüne satması halinde Inter'e 15 milyon euroluk ek ödeme yapacağı da vurgulandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE RAKAM DÜŞTÜ

Ayrıca PSG'nin 70 milyon euro satın alma opsiyonu olan Icardi için koronavirüs sürecide pazarlık yaptığı ve rakamı düşürdüğü belirtildi.

PSG'de 31 maça çıkan Mauro Icardi, 20 gol atarak Fransız ekibine önemli katkıda bulundu.