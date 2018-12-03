PSG ilk kez puan kaybetti

Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani gibi süper yıldızları ile Fransa'da fark yaratan Paris Saint-Germain, bu sezon ligdeki ilk puan kaybını 15. haftada, Bordeaux deplasmanında yaşadı.

PSG 43 PUANA YÜKSELDİ

PSG'nin gollerini 34'te Neymar ve 66'da Mbappe atarken, 53'te Jimmy Briand ile 84'te Andreas Cornelius'un attığı goller ev sahibi ekip Bordeaux'ya 1 puanı getirdi.

Bu sonuçla 15 haftada 14 galibiyet 1 beraberlik alan PSG, 43 puanla çok rahat liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 18 puanla 11. sırada yer aldı.