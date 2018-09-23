PSG kayıpsız ilerliyor

Paris Saint Germain'in kusursuz yürüyüşü devam ediyor. Son şampiyon Rennes'i deplasmanda 3-1 yendi, 6. haftada 6. galibiyetini elde etti.

PSG 6'DA 6 YAPTI

Adrien Rabiot'un kendi kalesine attığı golle PSG, 1-0 geri düştü. 45'te Angel Di Maria, Draxler'in asistinde ağları havalandırdı ve skora 1-1'lik eşitlik getirdi. İkinci yarı oyundaki üstünlüğünü devam ettiren PSG'de, 61'de Thomas Meunier Neymar'ın asistini gole çevirdi ve Başkent ekibini 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü Choupo Moting söyledi ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonucun ardından Rennes 7 puanda kaldı. Puanını 18'e çıkaran PSG ise bu hafta Nantes'ı 2-1 yenen 2. Lille ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.