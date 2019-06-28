PSG, kulüp tarihinin en büyük anlaşmasını yaptı

PSG, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "kulüp tarihinin en büyük anlaşmasını" yaptığını duyurdu.

Fransız ekibi Nike ile 2032 yılına dek yaptığı sponsorluk anlaşması sonucu firmadan, yılda 55 milyon Euro gelir elde edecek.

Anlaşma, erkek ve kadın futbol takımlarının yanı sıra hentbol takımları için de geçerli olacak.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Anlaşma, kulübün küresel sahnedeki durumunu ve geleceğe yönelik büyük tutkuları yansıtan çok önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Son sekiz sezondaki hızlı büyümeyi sürdürmeyi ve özellikle futbolun gelişmekte olan pazarlarında önümüzdeki yıllarda daha da aktif olmayı dört gözle bekliyoruz."

Anlaşma; PSG'nin Avrupa kulüplerine ekipman sağlayan sözleşmeler içerisinde ilk beşte yer almasına sebebiyet verecek.